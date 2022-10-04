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Kültür Sanat

Kentin tarihine ışık tutuyor! Yüzde 50'si gün ışığına çıkarıldı

Bitlis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Geç Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilen seramik, sikke, metal, cam ve kemik buluntuları ile konut kalıntıları olduğu değerlendirilen mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

AA4 Ekim 2022 Salı 12:16 - Güncelleme:
Kentin tarihine ışık tutuyor! Yüzde 50'si gün ışığına çıkarıldı
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Kentin önemli destinasyonlarından olan Bitlis Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında, alanında uzman akademisyenlerce 2004'ten bu yana yapılan kazılarda, kentin tarihine ışık tutan bulgulara ulaşılıyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, kaya bloklarının üzerine kurulan kalenin Sinan Bey Hamamı ile güney surları arasındaki alanda gerçekleştirilen bu yılki kazılarda Geç Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilen seramik, sikke, metal ve cam objeler, kemik buluntuları ile konut kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Karasu, AA muhabirine, bu yıl 7 kişilik ekiple kalenin kuzeyinde yaptıkları iki açmayla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kaledeki Sinan Bey Hamamı ile güney surları arasındaki kısımda 25 metrekarelik iki açma yaptıklarını anlatan Karasu, "Çalışmalarımız bu alanda devam ediyor. Seramik ve sikke başta olmak üzere metal, cam ve kemik buluntuları ve mimari yapı kalıntılarına ulaşıldı. Konut yapılarına ait olduğunu tahmin ettiğimiz mimari kalıntılar ve diğer buluntular Geç Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirildi." diye konuştu.

Karasu, "2004'den bu yana yürütülen kazılarla kalenin yaklaşık yüzde 50'lik kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Kalan kısımlarda çalışmalar devam ediyor. Bu yılki kazıyı ekim ayının ortalarına kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Bitlis Kalesi
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