Kezban Arca Batıbeki’den hibrit kimliklerin resmi 

Batıbeki eserlerinde, mülteci üreten coğrafyalardan ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan insanların hikayelerini yansıtıyor. Sanatçının internetten ve basılı yayınlardan elde ettiği, sınırlar ve ulaşılan yeni topraklardaki insanlık hallerine dair görüntüler, resimlerin gerçeküstü sahneleriyle kaynaşıyor ve bizi insanlık durumlarına karşı sorularla baş başa bırakıyor. Degişen, hibrit kimliklere odaklanan sergi 24 Mart’a kadar sürecek.