Kezban Arca Batıbeki’den hibrit kimliklerin resmi
1984’ten bu yana, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan Kezban Arca Batıbeki’nin “Vaad Edilmemiş Topraklar” isimli yeni kişisel sergisi Plevneli Mecidiyeköy’de ziyarete açıldı.
Batıbeki eserlerinde, mülteci üreten coğrafyalardan ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan insanların hikayelerini yansıtıyor. Sanatçının internetten ve basılı yayınlardan elde ettiği, sınırlar ve ulaşılan yeni topraklardaki insanlık hallerine dair görüntüler, resimlerin gerçeküstü sahneleriyle kaynaşıyor ve bizi insanlık durumlarına karşı sorularla baş başa bırakıyor. Degişen, hibrit kimliklere odaklanan sergi 24 Mart’a kadar sürecek.
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