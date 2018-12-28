KİM GELDİ? Bu oyun çok güldürecek..

Türkiye ve Almanya’da yaşayan oyuncuları bir araya getiren KİM GELDİ oyununun provaları Almanya’da başlayıp Türkiye’de devam etmeyi sürdürüyor. Ayşe Tunaboylu, Nurten İnan, Ömer Fırat Köker, Çiğdem Spickermann, İpek Erdem ve Kamil Kellecioğlu’nun rol aldığı oyun 1 Şubat 2019’ da Frankfurt Gallus Tiyatro’da dünya prömiyeri yapacak. Türkiye’den değerli sanatçıların da ağırlanacağı prömiyerden sonra 2 Şubat’ta oyun ikinci defa aynı salonda izleyicinin karşısına yeniden çıkacak. Almanya ve çevresi başta olmak üzere çeşitli şehirlerde de turne yapacak olan ‘Kim Geldi’ oyunu Türkiye’nin birçok ilinde izleyicisi ile buluşmayı planlıyor. Oyunun Galası da yine özel bir geceyle Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Oyunun Konusu:

Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir anne ile ona gönülden bağlı olan oğlu Deniz ve Berlin’de uzun yıllar yaşamış Avrupa kültürüyle yetişmiş olan sevgilisi İpek düğün günlerinde kendilerini entrika cümbüşünün ortasında bulurlar. Annenin bilmemesi gereken gerçekleri kim yalanlayabilir nikaha kadar? Peki ya anne bu gerçekleri öğrenirse ne olur? Dokuz saat sonra kıyılması planlanan nikah kıyılır mı dersiniz? Kıyılır mı bu gençlere? Birbirini izleyen tesadüfler zinciri arasında cereyan eden enteresan bir aşk hikayesi. Dışarda bir suçlu yok, içerde de yok! Öyleyse suçlu kim?

Oyunun Künyesi

Kim Geldi - Komedi

Süpervizör- Ayla Algan

Yazan - Yöneten- Zeynep Yıldız

Almanca Çeviri - Nezaket Ekşi

Yardımcı Yönetmen- Nurten İnan

Oyuncular- Ömer Fırat Köker, Nurten İnan, ipek Erdem , Kamil Kellecioğlu, Çiğdem Özkurt Speckermann

..ve Ayşe Tunaboylu

Reji Asistanı- Erkan Horzum

Afiş Tasarım- Şahin Tuhan

Müzik Tasarım - Hakan Şavklı

Ses- Işık Hüseyin Özcan, Egemen Demir

Üst Yazı- Sinem Cansı

Sahne Amiri - Firdevs Uzun

Genel Sanat Yönetmeni: Kamil Kellecioglu

Davet:

Siz değerli Basınımızı Frankfurt Gallus Theater de ,( 1 Şubat 2019 Akşam saat: 20:00 ) Kim Geldi adlı bu gösterimizde aramızda görmekten onur duyacağız.