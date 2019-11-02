Kırşehir’in Abdal müziğine UNESCO tescili

Vali İbrahim Akın, Kırşehir’in sahip olduğu zengin müzik kültürünün UNESCO tarafından tescillenmesinin kültürün kalıcılığı için önemli olduğunu belirterek “Kırşehir müzik alanında ağa kabul edilen ilk şehir oldu. İlimizin müzik alanında tescillenmesinin kaynağı olan Muharrem Ertaş’ı, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ı, Hacı Taşan’ı, Çekiç Ali’yi ve bu kültüre katkı sağlayan tüm ozanlarımızı saygıyla yad ediyorum” dedi.