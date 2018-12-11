Kitab-ı Cihannuma restore edildi 

Eser, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Chester Beatty Kütüphanesi’nde bulunuyor. Kütüphane, eserin restorasyonu için, Amerika’da yaşayan Dr. Yalçın Ayaslı ve Dr. Serpil Ayaslı tarafından kurulmuş olan Türk Kültür Vakfı’ndan destek aldı. Kütüphanenin bir yıl süren konservasyon çalışmasıyla yüzyıllar içinde eserin hasara uğrayan yaprakları özel işleme tabi tutuldu ve tüm sayfalar yeniden tek tek dikilerek ciltlendi. Restorasyon çalışmaları sonucunda eser, Chester Beatty Kütüphanesi’nin müze kısmındaki Kitap Sanatları Galerisi’nde ziyarete sunuldu.

KATİP ÇELEBİ’DEN...

Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü tarihçi ve coğrafya bilimcileri arasında yer alan Katip Çelebi’nin 1648’de yazmaya başladığı ve 1654’te eklemeler yaptığı kitap, 78 yıl sonra, 1732 yılında Osmanlı’nın ilk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika tarafından sınırlı sayıda basılmıştı. Hattatlarca ve nakkaşlarca birçok kez kopya edilen eserin el yazmalarından birisi de Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitaplığı’nda bulunuyor.