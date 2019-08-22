Kitap bir sevgilidir. Ara sıra onu koklamak, sevmek, okşamak lazım. Yaprakların arasında dolaşmak lazım. Niye? Çünkü kitap size çok şey veriyor: Yapraklarını çeviriyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki sizi Çin’e götürmüş, sizi Rusya’ya götürmüş, sizi peygamber dönemine götürmüş. Kitap tarif edilemez bir sevgilidir. O sevgilinin peşine düştünüz mü zevk alırsınız...’

Şair ve yazar Şakir Kurtulmuş, yeni eseri ‘Kitabın İzi’ne bu satırlarla başlıyor. Çıra Yayınları’ndan çıkan kitabı, Star olurları için Fuat Reha değerlendirdi…

NECİP FAZIL’DAN SEZAİ KARAKOÇ’A...

Şairliğinin yanında, yılların birikimiyle usta bir denemeci de olan Şakir Kurtulmuş’un, şiirle örtüşen bir şekilde okumalarından elde ettiği bilgileri içeren “Kitabın İzi” adlı eser, çeşitli tanıklıkları bizlere ulaştırıyor. Kitapta yer alan yazılar daha çok kitap tahlilleri içeriyor. Kurtulmuş, bu tahlillerde Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Mustafa Özçelik vb. imzalı eserlerin değerlendirmesini yapıyor. Eserlerle ilgili şahsi görüş ve kanaatlerini işin içine katarak… Aynı zamanda eser, kitap nesnesi ile irtibatlı birçok konuyu içeriyor. Örneğin, “Sahaflar Ağlıyor” adlı deneme buna işaret ediyor. Kurtulmuş, bunca imkana rağmen, aranan bir kitaba ulaşmanın giderek zorlaşmasından yakınıyor.

‘BİZ SATMIYORUZ!’

“Çalışanlardan birisine birkaç kitap soruyorum. ‘Biz satmıyoruz, burada bulamazsınız. İnternetten kendi sitelerine girip sipariş verebilirsiniz’ diyor, garipsiyorum. Kitaba-dergiye ulaşmak git gide zorlaşıyor sanki, diye düşünüyorum.”(S.126)

Her devrin kendine has bir dili, söylemi, mantığı, kavrayışı, ortamı ve var olan hayatın sürmesi için kullanılan araç ve yöntemleri vardır elbette. Ancak, bu durumun kitaba da sirayet etmesi, elbette, kitapla birlikte anılan ‘hikmet’i de zedeleyecek nitelikte. Kurtulmuş’un, ‘kitabı’ ve ‘hikmeti’ dert edinen yeni eseri okurlarını bekliyor.