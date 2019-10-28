Kitap günleri yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı!

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Konya Kitap Günleri, 18 – 27 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konya’nın kültür hayatına katkı sağlayan Konya Kitap Günleri, bu yıl dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına “Tüm Zamanların Baharı: Kitap” sloganıyla düzenlendi.

1 milyonu aşkın kitabın okuyucuyla buluştuğu Kitap Günlerinde birbirinden önemli isimler söyleşi ve konferanslarda vatandaşlarla buluştu. İlber Ortaylı’dan Bahadır Yenişehirlioğlu’na, Yavuz Bahadıroğlu’ndan Hayati İnanç’a, Mete Yarar’dan Nedim Şener’e, Rasim Özdenören’den İhsan Süreyya Sırma’ya, Abdurrahman Dilipak’tan Beşir Ayvazoğlu’na, Turgay Güler’den Dursun Ali Erzincanlı’ya, Alişan Kapaklıkaya’dan Bekir Develi’ye, Serdar Tuncer’den Mustafa Armağan’a, Ahmet Şimşirgil’den Hatice Kübra Tongar’a, Pelin Çift’ten Tufan Gündüz’e, İbrahim Sadri’den Nurullah Genç’e kadar Türkiye’nin önemli kalemleri 10 gün boyunca Konyalılarla buluştu.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak etkinliklerle Konya Kitap Günleri’ni tamamladıklarını belirterek, “İmza günleri, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliğin yer aldığı Konya Kitap Günleri’ni şenlendiren her yaştan hemşehrimize, özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi, bütün yazarları ve yayın evlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



10 gün süreyle açık kalan Konya Kitap Günleri’ne 250 yayınevi, 450 yazar katılırken; 522 bin 217 ziyaretçi ile tüm zamanların Konya rekoru kırıldı. Kitap Günleri’nin 500 bininci ziyaretçisi Arzu – Timur Yetiş çiftinin ödüllerini de Prof. Dr. İlber Ortaylı verdi.