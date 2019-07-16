Kitaplara sığmayan destan

Canı pahasına sokağa çıkarak vatanını koruyan kahraman Türk milletinin 15 Temmuz’daki destansı mücadelesi birçok alanda olduğu gibi kitaplarla da anlatılmaya çalışıldı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan kitaplarda yazarlardan kimisi o gece şehit olanların yakınları ve gazilerle röportaj yaparken kimi yazar ise FETÖ’yü analiz etti.

Gazeteci yazarlar Hande Fırat, Abdülkadir Selvi, Cüneyt Özdemir, Yasemin Aslan, Faruk Köse, Salih Uçar, Kenan Taş, Yavuz Bahadıroğlu, Ali Erkan Kavaklı, Atilla Yayla, Nil Gülsüm,Eray Görgülü 15 Temmuz’u kitaplarıyla anlatan isimlerden bazıları. Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından yayınlanan “kalkışMA- Habercilerin Kaleminden 15 Temmuz” kitabında 102 haberci 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

Kitaplar dönemin tapusu

Anadolu Ajansı’nın yayınladığı “Haberciler Darbecilere Karşı- 115 Haberci 15 Temmuz’u anlatıyor” kitabı darbe girişimi gecesine şahit olan 115 gazeteci ile yapılan röportajlardan oluşurken, gazeteci Kemal Gümüş de “İşgalin Yapı Taşları” adlı kitapta 15 Temmuz’u anlatan isimlerdendi.

Kadim Yayın Grubu Genel Koordinatörü Serhat Buhari Baytekin, 15 Temmuz sonrası farklı yayınevleri tarafından FETÖ’cü darbe girişimini konu alan 200’e yakın kitabın yayımlandığını belirtti. Baytekin, söz konusu kitaplarla ilgili olarak “dönemin tapuları” nitelemesinde bulundu. Baytekin, “Dergilerin büyük çoğunluğu konu ile ilgili özel sayı hazırladılar. Özellikle de görsel ve sosyal medyayı bu alanda iyi kullanmak gerek” dedi. 15 Temmuz konusunda Türkiye’de bir bilinç oluştuğunun altını çizen Baytekin, “Doğru yazılmış kitaplar dönemin tapusu görevini görürler’’ dedi.

NE YAPTIK NE YAPMADIK