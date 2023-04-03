Kitaplarıyla dikkat çeken Deniz Işın Coşkuner kimdir?

Babası öğretmen, annesi ev hanımı olan Deniz Işın Coşkuner, 24 Kasım 2000 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin'in Anamur ilçesinde tamamlayan ünlü iş insanı, üniversite eğitimi için Karaman'a gitti.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE EĞİTİM ALDI



Kendisini farklı alanlarda yetiştiren ve birçok sektörde aktif bir şekilde çalışma hayatını sürdüren Coşkuner, 2018 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine başladı. 3 yıl burada eğitim gördükten sonra 1 yıl da Girne Amerikan Üniversitesinde eğitim aldı. Sınıf Öğretmenliği Bölümünde eğitimini tamamlayan Coşkuner bu alanda kendisini geliştirdi.

SOSYAL MEDYA VE WEB TASARIMI ALANLARINA YÖNELDİ



Babasının almış olduğu bilgisayar sayesinde hem sosyal medya hem de web tasarımı alanlarına yönelen Coşkuner, her iki alanda da kendisini geliştirme fırsatı yakaladı. Özellikle sosyal medyanın önemli bir alan haline geleceğini öngören ünlü iş insanı, ailesinin de desteğiyle çeşitli eğitimler aldı. Böylelikle sosyal medya konusunda markalara hizmet verebilecek yeterliliğe ve profesyonelliğe ulaştı.

FARKLI SEKTÖRLERDEKİ GİRİŞİMLERİNİ DNC GROUP ÇATISI ALTINDA TOPLADI



Finans alanında aktif çalışmalarda bulunmaya başlayan Deniz Işın Coşkuner, içerisinde yer aldığı sektörlerdeki çalışmalarını 2020 yılında DNC Group çatısı altında topladı. 2021 yılında ise şirketin CEO'su olarak görev yapmaya başladı.

ÇEŞİTLİ KİTAPLARI YAYIMLANDI



Edebiyat dünyasında da kendisine yer bulan Coşkuner, "Bir Ömrün Ölümü", "Banyodaki Vahşet", "Çıkışı Bulamayan Adam" isminde üç farklı roman yazdı. Bu romanları okurlarıyla buluşturdu. Çalışmalarına efektif bir şekilde devam eden Coşkuner, yer aldığı sektörlerin her birinde inovatif projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. "Benim için önemli olan hangi sektörde olursam olayım insanlarla doğru iletişimdir." diyen ünlü iş insanı, kuvvetli iletişimiyle ön plana çıkıyor.