Kocaman bir aşkın ve hayatın hikayesi

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı filmde, efsane safkan at “Bold Pilot” sayesinde tanışan jokey Halis Karataş ile Begüm Atman’ın hikayesi anlatılıyor. Filmde Halis Karataş’ın eşi Begüm Atman Karataş’ı canlandıran Farah Zeynep Abdullah, senaryoyu okuduğunda hikayeden çok etkilendiğini ve böyle bir hikayede rol aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Filmde Halis Karataş’ı canlandıran başrol oyuncusu Ekin Koç da hikayeyi güçlü bulduğu için projede yer aldığını anlattı. Koç, ünlü bir jokeyin hayatını oynayabilmek için kilo verdiğini ve at binmeyi öğrendiğini belirtti. Halis Karataş’ın hayatında önemli yeri olan eski Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Özdemir Atman’ı canlandıran Fikret Kuşkan ise filme ilgiden memnun olduklarını belirtti. Kuşkan, role hazırlanırken Atman ailesinden ve Halis Karataş’tan aldığı bilgilerden çok yararlandıklarının altını çizdi.

BİR BAŞARI HİKAYESİ

Halis Karataş’ın dünyanın ve Türkiye’nin kıymetli ve özel jokeylerinden birisi olduğuna değinen Kuşkan, “Bugün hala genç jokeylere taş çıkartır. Seyislikten jokeyliğe uzanan bir yaşam öyküsü. Bizim İçin Şampiyon bir başarı hikayesi, sadece aşk hikayesi diye nitelendirmemek lazım” dedi.