Konu ne zaman İslam olsa ‘yobaz’ damgası yerdiniz

Burada tecrübelerini paylaşan usta yönetmen, sinemaya talip olanların önünde iki yol olduğunu belirterek “Ya hakikat çerçevesinde hayatı sorgulayan biri olacaksınız ya da popülist olup ortama uyacaksınız’’ dedi.

EMPERYALİZM ARACI SİNEMA

Gözettiği hassasiyetler dolayısıyla, kariyeri boyunca kendisine gelen pek çok projeyi reddetmek zorunda kaldığını anlatan Uçakan, ‘Benim için aslolan Allah’ın rızasını kazanmaktır’ diye konuştu. “Sinema bugün uluslararası emperyalizmin çok önemli araçlarından biridir” diyen Uçakan, “Amerika bizi sinema ile Amerikalılaştırdı, Batılılaştırdı. Bugün gelinen noktada dışarıdakilerden çok kendi içimizdeki Amerikancılardan korkar hale geldik’ ifadelerini kullandı. Türk sinemasında bir dönem İslami hassasiyetlerle film çekenlere ‘Yobaz’ damgası yapıştırıldığına dikkat çeken Uçakan, ‘’Marksizm propagandası yapabilirdiniz ve bunun adı sanatsal özgürlük olurdu, ama konu ne zaman İslam’a ve Müslümanlara gelse zil çalar ve direkt ‘dinci’, ‘yobaz’ olurdunuz’’ şeklinde konuştu.