''Konuşuyoruz ama neden anlaşamıyoruz''

Sohbet havasında geçen buluşmada gençlere öğütlerde bulunan Avcı, bir konuya ilgi duymanın insan hayatına disiplin getireceğini söyledi.

İFADE GÜCÜ ZAYIF!

Nabi Avcı, gençlere hitaben “İster resim, müzik, ister edebiyat ya da spor olsun, hangi konuda başarılıysanız onu ciddiye alacaksınız, ama başka alanlarda da başarılı olabileceğinizi bileceksiniz. Kitap okumak, bu başarının en önemli noktalarından biri’’ diye konuştu. Avcı, günümüzde çocukların ve ergenlerin kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını gözlemlediğini ifade ederek, ‘’Neden peki kendimizi ifade edemiyoruz, çünkü Türkçe’yi iyi konuşamıyoruz. Bu anlamda derdimizi, meramımızı doğru anlatabilmek için doğru kitapları okumalıyız” dedi. Avcı gençlere Mustafa Kutlu ve Sait Faik gibi yazarları özellikle tavsiye ettiğini söyledi.