Konya’da ‘Selam Vakti’

Her yıl 7-17 Aralık’ta düzenlenen anma törenlerine, yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, törenler kapsamında kent merkezindeki Kültür Park’ta konser verdi. Törenlere katılmak için Konya’da bulunan yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çok sayıda Konyalı da mehter takımının konserine yoğun ilgi gösterdi. Törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu’nda her akşam saat 20.00’da başlayan programda, solistliğini Ahmet Özhan’ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunuyor. Ömer Tuğrul İnançer’in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayin-i şerifi icra ediliyor.