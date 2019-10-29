''Korkmayalım darbelerle yüzleşelim''

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında “Ceviz Ağacı” adlı yarışma filminin gösterimi yapıldı.

“Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” kategorisinde yarışan filmin gösteriminin sonunda yönetmen yönetmen Faysal Soysal, oyuncular Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Ali Mert Yavuzcan izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmde hem 12 Eylül hem de kadın cinayetlerine vurgu yaptığını dile getiren yönetmen Soysal, yaşanan olayların nesiller üzerindeki etkilerinin artarak devam ettiğini kaydetti. Ülkenin, yaşadığı darbelerle yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Soysal, darbelerle yüzleşilmediğinde korkak, pısırık karakterler haline gelindiğini ifade etti.

TRAVMALAR SÜRÜYOR

15 Temmuz darbe girişimini atlatmış olmanın darbelerle yüzleşme konusunda büyük bir fırsat sağladığını kaydeden Soysal “12 Eylül’den 60 ihtilalinden örneklere baktığımızda hala bu olayların getirdiği travmaların devam ettiğini gösteriyor. O yüzden bu tür ihtilaller, darbeler aslında politik olarak tarihi bir anekdot olarak karşımızda ama etkisi yıllar süren ve gelecek nesilleri etkisi altına alan bir durum olarak görüyorum ve filmimde de buna yer verdim” dedi.