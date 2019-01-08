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‘Kudüs Şairi’ne vefa

“Kudüs Şairi” olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 19’uncu yılında memleketi Şanlıurfa’da anıldı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, şair ve yazarın adının verildiği Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda anma programı düzenlendi. 

Törene katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İnan’ın fikir adamı olduğunu belirterek, kurduğu Memur-Sen’in Türkiye’de milyonlara hitap eden sendikaya dönüştüğünü söyledi. Konuşmaların ardından Mehmet Akif İnan’ın hayatının anlatıldığı “Çağın Soylusu Bir Başka Akif” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Ayşe Bayyurt’un yazıp Hasan Özaşlamacı’nın yönettiği oyunda Cem Kurtoğlu, İhsan Ustaoğlu ve Bekir Annak gibi oyuncular rol aldı.      

“Mescid-i Aksa” şiiri dolayısıyla “Kudüs şairi” olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa’da 2000 yılında vefat etmişti.     

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