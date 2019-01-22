Kültür Kervanı kitapla döndü
TYB’nin 40’ıncı kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen “Edirne’den Mostar’a kültür kervanı” etkinliğine katılan ilim insanlarının izlenimleri kitap haline getirildi.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 40. kuruluş yılında, geçen yıl, 40 kişilik bir yazar kadrosuyla Edirne’den Mostar’a Balkanlar gezisi düzenlemişti. Otobüsle yapılan ve 10 gün süren yolculuk, Osmanlı devletinin izlerinin sürüldüğü bir kültür keşfine dönüşmüştü. İşte bu geziye katılan akademisyen, yazar, sanatçı ve gazetecilerin izlenimleri bir kitapta toplandı. Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı adlı kitabın tanıtımı dolayısıyla Ankara’de düzenlenen toplantıda konuşan TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, Türkiye’nin sadece Anadolu coğrafyasından ibaret olmadığının altını çizerek “Bizim medeniyetimiz açısından çok önemli coğrafyalar var. Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gönül coğrafyamız için büyük anlamlar ifade eden mekanlardır” diye konuştu.
TYB Kurucu Genel Başkanı Mehmet Doğan da “Edirne’den Mostar’a kültür kervanı” etkinliğinin hedeflenen amacına ulaştığını belirterek, “Bu aktivitenin tanıma gezisi olması kadar, Türkiye dışında da olsa kendi kültürümüzün dünyasına doğru bir iç yolculuk olduğunu düşünüyorum” dedi.
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