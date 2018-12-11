Kültüre Adanmış Bir Ömür: Mehmet Doğan

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kurucusu ve şeref başkanı Mehmet Doğan’ın yazarlığının 50’nci yılı dolayısıyla TYB İstanbul Şubesi ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından hazırlanan “Kültüre Adanmış Bir Ömür” belgeselinin galası yapıldı. Belgeselin ilk gösterimi, “10. İstanbul Edebiyat Festivali” kapsamında, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Galanın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Mehmet Doğan’ın kendi ve kendinden sonraki nesiller üzerinde birçok emeği olduğunu söyledi. Bıyıklı, Doğan’ın düşünen, üreten, hisseden, sezen ama kendi fikri ve kanaatini dayatmayan bir insan olduğuna işaret etti.

MEMLEKET İÇİN...

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de kültüre ve sanata yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu ifade ederek, “Kültür adamlarımızın ve sanatçılarımızın kıymetini hayattayken bilmek gerekir” diye konuştu. Belgesel gösteriminin sonunda teşekkür konuşması yapan Mehmet Doğan ise bugüne dek her daim vazife şuuru ile hareket ettiğini dile getirerek, “Bugüne kadar bütün çalışmalarımızı milletimiz, memleketimiz için yaptık. Kültürümüze katkı sunmaya çalıştık’’ dedi.