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Kurşun heykeller Art Miami yolcusu 

Dünyanın önde gelen modern sanat fuarlarından biri olan Art Miami bu yıl 4-9 Aralık tarihleri arasında ABD’de gerçekleşecek.

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Fuar, her yıl, pek çok ülkeden sanatçıları, galericileri ve meslek profesyonellerini bir araya getiriyor. Türkiye’den, seramik sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu da bu yıl Gama Gallery ile 29.’su düzenlenecek Art Miami’de yerini alacak. 

Seramik, heykel çalışmaları dışında, farklı mekanlarda tasarım işleri de bulunan sanatçının artistik şekillendirme ile yaptığı, bronz ve kurşun gibi materyallerle oluşturduğu heykelleri, dünyanın birçok ülkesinden gelen koleksiyoner ve sanatseverlerin karşısına çıkacak.

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