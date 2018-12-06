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Lena Chamamyan yarın CRR’de

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul’da hayranlarıyla bir araya gelecek.

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İlk konserini henüz beş yaşındayken doğduğu Şam’da veren etnik müziğin usta isimlerinden Chamamyan, 7 Aralık’ta (yarın), İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne alacak. Babası Kahramanmaraşlı, annesi ise Mardinli olan ünlü sanatçı, caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerini harmanlayarak oluşturduğu müziğiyle büyük bir dinleyici kitlesine kavuştu. Müzik alanında çeşitli ödüller kazanan Chamamyan, 2008’de  Avusturya basını tarafından “dünya müziği şarkıcısı” dalında beş yıldız aldı. 2011’de ise Arap İş Dünyası Dergisi’nce, Arap dünyasındaki en etkili 500 kişiden biri gösterildi.

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