Lezginka coşturdu

Lezginka, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda iki akşam üst üste performans sergiledi. Kostümler ve koreografi kadar müzikleriyle de sahneye heyecan getiren ekibin ip gösterisi görülmeye değer kareler oluşturdu. İp üzerinde gözü kapalı ve ayakları çuvala girmiş vaziyetti yapılan gösteri nefeslerin tutulduğu anlar oldu. Devlet sanatçısı unvanına sahip 45 dansçıdan oluşan Lezginka, 100’den fazla dans seçkisiyle 33 etnik halktan oluşan Dağıstan’ın yanı sıra, Kuzey Kafkas ve Rus halklarının folklorunu da barındırıyor.

KIZILORDU KOROSU MART’TA GELİYOR

Öte yandan, Türkiye-Rusya “2019 Kültür - Turizm yılı” kapsamında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 10 Mart’ta, Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, ardından Yeni Rusya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak.