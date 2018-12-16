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Londra’da Türk Filmleri Haftası

Türk sinemasının ses getirmiş eserleri Türk Filmleri Haftası kapsamında Londra’da izleyiciyle buluşuyor.

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Londra Yunus Emre Enstitüsünün King’s College Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği etkinlikte 7 film yer alıyor. Programda Mustafa Karadeniz’in “Çınar”, Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday”, Esra Vesu Özçelik’in “Hicran ve Melek”, Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu”, Derviş Zaim’in “Rüya”, Mustafa Kara’nın “Kalandar Soğuğu” ve Can Ulkay’ın “Ayla” filmleri bulunuyor.

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