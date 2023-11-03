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Kültür Sanat

Mamak'taki tarihi tünel sanat merkezine dönüştürüldü

Mamak'taki Osmanlı döneminde dekovil hattı olarak kullanılan atıl durumdaki Şafaktepe Tüneli, sanat merkezine dönüştürüldü.

AA3 Kasım 2023 Cuma 16:15 - Güncelleme:
Mamak'taki tarihi tünel sanat merkezine dönüştürüldü
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Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tünel Sanat Merkezi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ve Belediye Başkanı Murat Köse'nin de katılımıyla yapıldı.

Cumhuriyet'ten Anadolu'ya 100. Yıl Sergisi ve konserle gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan Köse, "Bugüne kadar tarihi dokusu korunan tüneli, Mamak Belediyesi olarak hem koruyarak hem de bu tarihi atmosferine uygun olarak restore ederek sanat merkezine dönüştürdük." ifadesini kullandı.

Tünel Sanat Merkezi'nin fuaye, sergi alanlarından ve sanat sergisinden oluştuğunu aktaran Köse, "Biz halka hizmeti Hakk'a hizmet olduğuna inanan, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine bağlı, şehri imar ederken gönülleri de imar etmeyi önemseyen bir gelenekten geliyoruz. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini güzel Mamak'ımızda inşa ediyoruz." sözlerine yer verdi.

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