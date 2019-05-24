‘Mançalı Adam’ın onurlu direnişi

Eserin prömiyeri Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Dünya prömiyeri ile Broadway prömiyeri 1965’de gerçekleştirilen ve 16.yüzyılın sonlarında geçen müzikal, şövalyeliğin öldüğüne inanmak istemeyen ve kendi çılgın dünyasında yaşayan onurlu şövalye Don Kişot’un dokunaklı ve tutku dolu hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Murat Göksu’nun üstlendiği “Mançalı Adam” müzikali, ilk gösteriminin ardından 25, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde de Zorlu PSM’de sahnelenecek.