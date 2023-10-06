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Kültür Sanat

Mardin'in lezzeti ''Irok'' tescillendi

Mardin'in 'Irok' yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Mardin'in lezzeti ''Irok'' tescillendi
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Mardin Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kent mutfağına ait yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması amacıyla Turizm Fakültesi tarafından yürütülen "Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma sonucu yöresel lezzet "Irok", coğrafi işaret aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yöresel tatlar Alluciye ve Fırkiye'nin ardından şehrin gastronomik bir değeri olan Irok yemeğinin de coğrafi işaret almaya hak kazandığını belirtti.

Mardin'in kadim yemekleri için coğrafi işaret başvuruları yapmaya devam edeceklerini anlatan Özcoşar, üniversitenin girişimleriyle şehrin gastronomi alanında hak ettiği yerde olacağını vurguladı.

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