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‘Mavi Kuş’ sahneye kondu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 24-28 Nisan tarihleri arasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

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Bu hafta sahnelenecek oyunlar arasında yazar Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” adlı eseri de yer alıyor. Mustafa Kutlu’nun yazdığı Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda, tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü “Mavi Kuş” ta yolları kesişen bir grup yolcunun sürprizli yol hikayesi anlatılıyor. Oyunda Alper Siyambaş, A.Gurur Kuyucak, Begüm Akdoğan Akkaya, Behice Maurer, Besim Demirkıran, Burcu Sarıgül, Cafer Alpsolay, Deniz Akkaya, Efe Ünal, Ercan Demirhan, Hakan Örge, Kamer Karabektaş, Nazım Hikmet Yıldırım, Okan Karaca, Onur Demircan, Salih Salcan, Sibel Topaloğlu Demirhan, Şevket Avşar, Tarık Köksal, Yağmur Ulusoy, Yiğit Ali Uslu, Yusuf Aytekin, Zeki Yıldırım rol alıyor. “Mavi Kuş”, 24-27 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşacak. 

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