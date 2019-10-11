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Mehmet Akif böyle sesleniyor: Korkma!

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nı yazdığı dönemde geçirdiği zor günleri tiyatro sahnesine taşıyan tek kişilik ve tek perdelik “Şair, Şiir, Şuur” oyunu, Bursalı sanatseverlerle buluşuyor.

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Bursa Devlet Tiyatrosu’nca sahnelenen tek kişilik ve tek perdelik ‘Şair, Şiir, Şuur’ adlı oyun seyirciyle buluşmaya başladı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un mücadele dolu hayatından kesitlerin anlatıldığı oyun ilk olarak dün akşam perdelerini açtı. Murat Ozan’ın yönettiği oyun bu akşam ve 12 Ekim akşamı da Feraizcizade Oda Tiyatrosu’nda perde açacak. Oyun, Ersoy’un İstiklal Marşı’nı hangi koşullarda yazdığını konu alıyor. Mehmet Akif’in hayatını biyografik bir bakış açısıyla ele alan oyunda şairin aile hayatı, cephede ve Milli Mücadele’de üstlendiği rol sahneye eş zamanlı yansıtılıyor. 

BİR VE İRİ OLMA ZAMANI 

İstiklal Marşı’nın önemli mesajlar verdiğini vurgulayan yönetmen Ozan “O büyük eserin içinde bir kelime öne çıkıyor, altını çiziyoruz, ‘Korkma’ kelimesi. ‘Korkma’ kelimesi dün de bugün de bizler için çok önemli. Bu bağlamda iyi düşünmemiz ve geleceğe iyi vizyonlar belirlememiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.Ozan, Türk milletinin, binlerce yıldır yaşadığı bu coğrafyada hep sıkıntılar yaşadığını ancak feraseti ve mücadelesiyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardığını dile getirdi. Son dönemde Türkiye’nin çevresinde yaşananlara değinen Ozan, “Suriye’de, Orta Doğu’daki durumların ortada olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Biz bir olduğumuz zaman, iri olduğumuz zaman ve diri olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir musibet yoktur” diye konuştu. 

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