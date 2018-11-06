Mevlana ve 2. Abdülhamid Dünya Belleği Listesi’ne aday 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Dünya Belleği Programı’na Mevlana Külliyatı ve Sultan Abdülhamid Han’ın fotoğraf arşivini sunmak üzere çalışma yürüttüklerini bildirdi. Bu kapsamda 10 ülkenin katılımıyla ilk buluşmayı gerçekleştirdiklerini kaydeden Oğuz, ellerinde Mevlana Külliyatı’ndan yazma eser olanları da toplantıya davet ettiklerini kaydetti.

Çalışmaları resmiyet kazanmamakla birlikte Sultan Abdülhamid Han’ın zengin fotoğraf arşivi için Dünya Belleği’ne sunma girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Oğuz,öte yandan, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne aralık ayındaki toplantı sonucunda Dede Korkut Anlatı Geleneği’nin, gelecek yıl ise “Türk Okçuluğu”nun kaydedilmesini beklediklerini söyledi.

ÖDEVİMİZİ YAPMAMIŞIZ!

Türkiye’nin 1983’te UNESCO komitesine girmesine karşın, o tarihten bu yana ancak 17 mirası listeye aldırabildiğini dile getiren Oğuz, “Türkiye’den görece daha az mirasa sahip olan Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin 40-50 mirası varken, bizim 17 mirasımız var. Biz geçmiş yıllarda bize tanınan kotaları doğru kullanmamışız, ödevlerimizi yapmamışız. Ancak son yıllarda iyi çalışmalar yapıldı ve miras listesi ikiye katlandı” dedi.

Kızılırmak Deltası da var

Oğuz, Türkiye’nin doğal miraslarından Kızılırmak Deltası’nın da, 2019’un Temmuz ayında görüşüleceğini söyledi. Oğuz, aynı dönemde Mudurnu Tarihi Kent Alanı’nın da kültürel miras olarak Dünya Miras Listesi’ne adaylığının görüşüleceğini kaydetti. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması’nın dördüncüsü 16-18 Kasım’da Antalya’da yapılacak.