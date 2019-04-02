Mimar Sinan Genim: Ülkeme borcum var

Genim’in İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli bölgeleriyle farklı ülkelerde çektiği arkeolojik alan, müze, anıtsal yapı ve sivil mimarlık örneklerine ait negatif ve diapozitifleri içeren fotoğraflardan oluşan arşivini bağışlaması dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Genim burada yaptığı konuşmada “Yaşarken fotoğrafların nerelere ait olduğunu tarif edeyim diye düşündüm. Elim ayağım tutarken yazılı olmayanları açıklayayım istedim” dedi.

Ülkem beni bedava okuttu

Arşivinden seçtiği fotoğraflardan oluşan sunum eşliğinde, fotoğraflarına ilişkin bilgi veren Genim, şunları kaydetti “Bu ülke beni ilkokulda, ortaokulda ve üniversitede herhangi bir ücret almaksızın bedava okuttu. Geriye dönük ben bir tek askerlik görevimi yaptım. Ondan sonra da vergimi ödüyorum. Bu bir ülkeye karşı, o ülkenin bana verdiklerine karşı yetersiz bir geri dönüştür. Elimizdeki her türlü bilgi ve düşünceyi gelecek nesillere aktarmanın, her zaman bu ülkeye karşı en büyük borcum olduğunu düşünürdüm.”