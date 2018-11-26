Selçuk Küpçük, Arka Kapak, Vapur Edebiyat, Dergâh, Granada, Yolcu, Zifir, Kavram Karmaşa, İmlasız, Kumyazıları, Yarın gibi birçok dergide şiir, eleştiri, sinema ve müzik yazıları yayınladı. Çeşitli konularda 4 kitap ve kendi bestelerinden oluşan 3 albüm yayınladı. Son yıllarda müzikal meselelerden hareketle sosyolojik çözümlemeler yaptığı yazılarıyla dikkat çeken Küpçük ile bu metinlerinin bir araya geldiği Aşk ve Teselli (Kopernik Kitap) kitabını konuştuk.

AŞKIN MÜZİĞİ

Kitabın ismi neden Aşk ve Teselli?

Kitapta anlattım; JimiHendrix’in bir konserde gitarını kırması üzerine Hintli Ravi Shankar hayretler içerisinde kalıp buna anlam veremiyor. Çünkü Doğu’da müzik ve enstrüman göklere ait kutsal bilginin dilidir. Doğu, müziği aşk üzerinden çözümleyerek ona ontolojik derinlik katar. Müziğin araçsallaştırılmadığı farklı coğrafyalarda da müzik ve aşkınlık birlikte ele alınır.

Peki ‘Teselli’?

Orada Orhan Gencebay’a atıf söz konusu. Arabesk anlaşılmadan bence Türk modernleşmesi de açıklanamaz. Gencebay yazısında bu konuya girdim. Despot modernleştirme projesine Türkiye’de periferideki toplumsal katman sivil bir direnç göstererek kendi şarkısını üretti. Taşradan getirdiği türküler kentteki yeni sorunları tanımlamakta yetersiz kalınca dönüşerek kente ait arafta, melez bir müzik ortaya çıktı. Toplumun kendisi gibi. Ya da bağlamanın elektrosaz olması gibi. Yaşanan yabancılaşma karşısında tesellisini bu kentli ağıtlarda buldu.

SUSARAK KONUŞMAK

Aşk ve Teselli’nin alt başlığı “Susma’nın Müzikal Poetiği” şeklinde. Nedir bu susma meselesi?

Modern insan çok konuşuyor. Modernite teknik aygıtlarıyla hepimizin konuşma sınırını zorlayarak malzemeye dönüştürdü. Oysa müziği aşk üzerinden algılayanlar bilirler ki dışa yönelik bu kadar konuşma insanın ruhsal dengesini bozar. Neşet Ertaş’ın kendisiyle söyleşi yapmaya gelen dergiye söylediği şudur : “Ben fazla kelime bilmem. Bilmem, azdan çok anlar mısın?”. Bu topraklar azdan çok anlamayı öğreti haline getiren bir bilgiye sahip. Biz buna tasavvuf diyoruz, başka coğrafyalarda da bu aşka ulaşmanın benzer bilgileri var. Derrida’nın “Susma da bir konuşma biçimidir” sözü bu yüzden bizi şaşırtmaz.

Neşet Ertaş, Ahmet Kaya ve yalan dünyanın müziği