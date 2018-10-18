Mülteci ressam tablolarına Yemen halkının acılarını işliyor

Yemenli mülteci ressam Cemal el-Hadda, aslen Yemenli olmasına rağmen 1964'te Etiyopya'da doğduğunu ancak ülkesine geri dönerek, Taiz ve Sana'da temel eğitimini tamamladığını, resim alanındaki yeteneğinin keşfedilmesi üzerine de Suudi Arabistan'da büyük hocalardan ders aldığını söyledi.

Uzun yıllar süren sanat serüveninin ardından Yemen'de tank ve tüfek seslerinin yükselmesiyle yeniden ve bu kez mülteci sıfatıyla Etiyopya'ya gelen Hadda burada sanat hayatına devam ettiğini anlattı.

Sana, kültür başkentiydi

"Savaş öncesinde Sana büyük sanatsal bir atak yaşadı. Sana kültür başkentiydi." diyen Hadda, Yemen'in bu hale geleceğini aklından bile geçirmediğini, Etiyopya'ya gelişinin ardında yatan sebebin de savaş olduğunu aktardı.

Savaşla özgürlük arasındaki ilişkiyle ilgili değerlendirmede bulunan Hadda, "Ufukta silah gözüktüğü zaman her şey susar. Silahlar konuştuğunda kalem ve fırça sürçer." ifadesini kullandı.

Hadda, ülkesinde yaşanan sıkıntılar ruhunu daralttığında fırçasını ve tuvalini alarak duygularını tabloya yansıttığını dile getirdi.

Etiyopya doğumlu olmasına rağmen bu ülkeye iltica ettiğinde aradaki kültür farkından dolayı başlangıçta pek çok sıkıntıyla karşılaştığını söyleyen Hadda, ancak sonrasında Etiyopya'nın doğal güzelliklerinin kendisine ilham vermeye başladığını ve bu sayede ülkesinde yaşanan acıların verdiği ızdıraptan biraz olsun kurtulduğunu anlattı.

Yemen'deki durumun halen belirsiz olduğuna ve silahların hiçbir zaman kardeşler arasındaki meseleleri çözemeyeceğine işaret eden Hadda, savaşan tarafları aklın ve diyaloğun sesine kulak vermeye çağırdı.

Sergi ve atölyeler

Hadda'nın sanat yolculuğu sadece eğitimle sınırlı kalmadı. Yeteneğini geliştirmek adına sergi ve atölye çalışmalarına katılan ressam, özellikle 2004 ve 2008 tarihleri arasında Sana'daki sergi ve atölyelerinde İtalya, İngiltere ve Arap ülkelerinden sanatçıları ağırladığına, bunun da sanatsal deneyimine çok katkı sağladığına işaret etti.

Sanatsal deneyimi süresince diğer kültürlerin sanatlarına da vakıf olmaya çalıştığını aktaran Hadda, Türk sanatının, taşıdığı değerler ve derinlik bakımından en zengin ve ruhuna en yakın sanatlardan olduğunu söyledi.

Geleceğe dair projelerinden de bahseden Hadda, Yemen'de süren savaşı ve halkın sıkıntılarını yansıtacak bir sergi açmanın bu projeler arasında yer aldığını kaydetti.