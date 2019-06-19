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Mülteciler için özel festival

Malezya’daki Mülteci Festivali, sanat alanında yetenekli pek çok mülteciyi buluşturdu.

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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen “Mülteci Festivali”nde farklı ülkelerden Malezya’ya sığınan mülteciler, sanat alanındaki yeteneklerini izleyenlerin beğenisine sundu. 

Ülkedeki mülteciler için sosyal faaliyetlerde bulunan Beyond Borders Malaysia kuruluşunun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile ortak düzenlediği festivalde, Malezya’daki mülteciler, kendi hazırladıkları etkinliklerle seslerini duyurma fırsatı buldu.      

TALEPLER DİLE GELDİ

Festival boyunca düzenlenen panellerde farklı ülkelerden gelen mülteciler, Malezya’daki mevcut durumlarını paylaştı ve ülkede daha iyi şartlarda yaşayabilmek için taleplerini dile getirdi.      

ÖN YARGIYA KARŞI DURUŞ

Afgan mültecilerse, hazırladıkları tiyatro oyununu sergiledi. Afganistan’daki cinsiyet ayrımı ve sanata yönelik ön yargıları konu edinen eser, izleyenlerin beğenisini topladı. Festival, Suriyeli ve Arakanlı mültecilerden oluşan müzik grubunun konseriyle son buldu. 

 

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