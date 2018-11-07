'Müsaadenizle Büyükler' filmi geliyor
Ünlü Yönetmen Talip Karamahmutoğlu'nun, 28 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Müsaadenizle Büyükler' filminin afişi paylaşıldı.
Uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen "Mezarcı" filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu'nun son filmi "Müsaadenizle Büyükler"in afişi görücüye çıktı.
Sokak hayvanları ve çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan filmin oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Çırak, Rıza Sönmez, Eriş Akman ile çocuk yıldızlar Enes Göçmen, Efe Koçyiğit ve Alperen Efe Esmer yer alıyor.
28 Aralık'ta vizyona girecek olan filmde, çocuk ve yetişkin ilişkisi mizahi bir dille işleniyor.
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