'Müsaadenizle Büyükler' filmi geliyor

Uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen "Mezarcı" filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu'nun son filmi "Müsaadenizle Büyükler"in afişi görücüye çıktı.

Sokak hayvanları ve çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan filmin oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Çırak, Rıza Sönmez, Eriş Akman ile çocuk yıldızlar Enes Göçmen, Efe Koçyiğit ve Alperen Efe Esmer yer alıyor.

28 Aralık'ta vizyona girecek olan filmde, çocuk ve yetişkin ilişkisi mizahi bir dille işleniyor.