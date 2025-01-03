Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu yıl, 'Güneşten başını göklere yükselt!' temasıyla hazırlandı. Necip Fazıl ödülleri, onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin de katılımıyla sahiplerini buldu.

11'inci Necip Fazıl Ödülleri Töreni... Başkan Erdoğan: Üstad'ın gençliği Kızılelma'ya uzanacak

Çelebi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte hüsn-i hat sanatının dev ismi merhum Hamid Aytaç'tan aldığı icazetle bugüne kadar bu sanatı hakkıyla ve büyük bir ustalıkla icra etmesinin yanı sıra bu alanda yetiştirdiği pek çok öğrenciyle bu sanatın günümüze kadar gelmesine ve gittikçe artan bir ilgiye ve takdire muhatap olmasına gösterdiği büyük katkı ve gayret nedeniyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü. Çelebi, açıklamasında, "Hat Sanatı, tam söndü sönecek derken alevlendi, dünyanın her bir tarafında talebelerimiz bugün açılan müsabakalarda birincilikler alıyorlar. Osmanlı döneminde Hat Sanatı çok ileri gitmişti fakat bugünkü gibi halka mâl olmamıştı" ifadelerini kullandı.

#CANLI Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Çelebi



Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte hüsn-i hat sanatının dev ismi merhum Hamid Aytaç'tan aldığı icazetle bugüne kadar bu sanatı hakkıyla ve büyük bir ustalıkla icra etmesinin yanı sıra bu alanda yetiştirdiği pek çok öğrenciyle bu... pic.twitter.com/Q0ubf4ZDFA — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 3, 2025

NECİP FAZIL MÜZİK ÖDÜLÜ: MUZAFFER ERTÜRK

Ertürk, Türk halk müziğine verdiği emek, Harput musikisinin klasik eserlerini gün ışığına çıkarma çalışmaları, kendine özgü icrası ve TRT'de yaptığı "Bergüzar" ve "Dem Bu Dem" programlarıyla türkülerimizi yaşatma gayretleri nedeniyle Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görüldü. Ertürk törende yaptığı konuşmada, "Türküler insanı en olmadık şekilde, en olamayacak şekilde his dünyasına çekiverir, bir sözle, bir nameyle bütün hatıralarını serdeder insanların önüne koyar" değerlendirmesinde bulundu.

#CANLI Necip Fazıl Müzik Ödülü: Muzaffer Ertürk



Türk halk müziğine verdiği emek, Harput musikisinin klasik eserlerini gün ışığına çıkarma çalışmaları, kendine özgü icrası ve TRT'de yaptığı "Bergüzar" ve "Dem Bu Dem" programlarıyla türkülerimizi yaşatma gayretleri nedeniyle Necip... pic.twitter.com/R3Bj2Uv2si — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 3, 2025

NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ: NEHİR AYDIN GÖKDUMAN

Gökduman, toplumun farklı katmanlarından seçtiği karakterlerin, gündelik hayatlarında karşılaştıkları olağan olayları ve durumları dinamik, neşeli ve akıcı bir üslupla çocuk okurlarına sunmadaki başarısı nedeniyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldü. Gökduman, yaptığı konuşmada, "Bizler bizden önce neler yazılmış, neler yapılmış, üstatlar bize nasıl bir yol, nasıl bir güzergâh çizmiş bunları okuyarak, öğrenerek ilerlemeye çalıştık. Fakat günümüzde hayatın her alanında biraz nicelik yada nasıl denir popülerlik ön planda" dedi.

#CANLI Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Nehir Aydın Gökduman



Toplumun farklı katmanlarından seçtiği karakterlerin, gündelik hayatlarında karşılaştıkları olağan olayları ve durumları dinamik, neşeli ve akıcı bir üslupla çocuk okurlarına sunmadaki başarısı nedeniyle Necip Fazıl... pic.twitter.com/IzDdMoJgOW — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 3, 2025

NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: SÜLEYMAN MANSUR

Mansur, Filistin kültüründen, tarihinden ve geleneğinden oluşturduğu sembolleri üstün hayal gücü ve ilhamla resme yansıtması; yarım yüzyılı aşkın süredir Filistinlilerin direnişini modern resim sanatının diliyle ölümsüzleştirmesi nedeniyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü. Mansur törende yaptığı konuşmada, "Kudüs'ün en önemli nişanelerinin başında gelen Kubbet-üs Sahra Türk sanatkarlarının ve hattatlarını harika eserleriyle süslenmiştir" açıklamasında bulundu.

#CANLI Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Süleyman Mansur



Filistin kültüründen, tarihinden ve geleneğinden oluşturduğu sembolleri üstün hayal gücü ve ilhamla resme yansıtması; yarım yüzyılı aşkın süredir Filistinlilerin direnişini modern resim sanatının diliyle... pic.twitter.com/noFTfAW76F — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 3, 2025

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ: GÜLŞEN FUNDA

Funda, ilk öykülerinden itibaren dikkate değer bir üslup yakalayabilmesi, kendine has bir öykü evreni kurmayı başarması, Türk-İslam kültürünün imge dünyasıyla sahih bir ilişki kurarak bu toprağın hikâyesini yazma mahareti ve gayreti göstermesi nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görüldü. Funda konuşmasında, "İnsan insanın aynasıdır inşallah hikayenin sonunda bir birimizi tam anlamıyla sevebilenlerden ve böylece gerçek yurda ulaşabilenlerden oluruz" ifadelerini kullandı.

#CANLI Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Gülşen Funda



İlk öykülerinden itibaren dikkate değer bir üslup yakalayabilmesi, kendine has bir öykü evreni kurmayı başarması, Türk-İslam kültürünün imge dünyasıyla sahih bir ilişki kurarak bu toprağın hikâyesini yazma mahareti ve gayreti... pic.twitter.com/yjdEIOobu7 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 3, 2025

NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: DR. MUSTAFA MERTER

Merter, Batı eksenli modern psikoloji kuramlarına yönelik eleştirel okuması, psikoloji ve psikiyatri alanında yaptığı çığır açıcı çalışmaları ve güncel toplumsal sorunlara yönelik yoğun dikkatini yansıtan eserleri nedeniyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görüldü. Merter konuşmasında, "Bir erkek-kadın zatı hallerinizi tenzih ederim, erkek-kadın yaratma projesiyle karşı karşıyayız. Bizim çok değerli bir refleksle devreden çıkardığımız cinsiyetsiz toplum yaratma projesi, bir şekilde kadın-erkek farkını ortadan kaldırmak istiyorlar ve cinsiyetsiz bir toplum yaratmak istiyorlar" dedi.

#CANLI Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Dr. Mustafa Merter



Batı eksenli modern psikoloji kuramlarına yönelik eleştirel okuması, psikoloji ve psikiyatri alanında yaptığı çığır açıcı çalışmaları ve güncel toplumsal sorunlara yönelik yoğun dikkatini yansıtan eserleri nedeniyle... pic.twitter.com/UBxzMEufLE — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 3, 2025

NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ: NAİME ERKOVAN

Erkovan, rafineleşmiş bir dil, çarpıcı hayal gücü ile gerçeğin binbir yüzünü ironik ve fantastik bir kurguyla gözler önüne sermesi ve yeni gerçekleri yeni anlatım biçimleriyle ifade etmesi nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görüldü. Erkovan açıklamasında, "Benim sadece kelimelerim var, soykırım, savaş, açlık, zindan gibi acımasız kelimelerin olduğu dünyada benim yine sadece kelimelerim var ama şükür ki merhamet, umut, Gazze, Filistin gibi anıtlaşan kelimelerin olduğu bir dünyada da benim sadece kelimelerim var" açıklamasında bulundu.

#CANLI Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Naime Erkovan



Rafineleşmiş bir dil, çarpıcı hayal gücü ile gerçeğin binbir yüzünü ironik ve fantastik bir kurguyla gözler önüne sermesi ve yeni gerçekleri yeni anlatım biçimleriyle ifade etmesi nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne... pic.twitter.com/FEJUuMyFTx — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 3, 2025

NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ: FURKAN ÇALIŞKAN

Çalışkan, Türk şiirinin gelişim çizgisini derinden takip ederek, şiiriyle modern hayatın ve şehrin karmaşık doğasına eşlik eden duyarlılığı; yine şiir üzerine yazıları ve şiir yayıncılığına verdiği emek nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Törende konuşma yapan Çalışkan, "Davet edildiğim bu kürsüde ve bana ayrılan bu zamanda İsrail tarafından Gazze'de katledilen şair ve yazarların aziz hatırasına sahip çıkmak ve onların eserlerine başta ülkemiz üzere tüm dünyaya ulaştırmak adına kültürel bir kamuoyu oluşturmak için davette bulunmak istiyorum" dedi.