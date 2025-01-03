11'inci Necip Fazıl Ödülleri Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üstad'ın gençliği Kızılelma'ya uzanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Üstad Necip Fazıl'ın hatırasına sahip çıkarak, bu kıymetli ödül törenini tertip eden Star Gazetesi'ni ve Kültür Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Ufkumuzu açan fikirleriyle, hepimize emsal teşkil eden mücadele azmiyle üstad Necip Fazıl davamızın abide isimlerinden biriydi.

Üstad Necip Fazıl, halkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı.

Milletimizin ruh kökü olarak gördüğü İslam'ı bu topraklardan bu aziz milletin hafızasından kazımaya çalışan müstevli uşaklarının karşısına cesur bir kumandan edasıyla dikildi.

Basiretli, dirayetli, ferasetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti, kitlelere yol gösterdi, mücadele ruhu aşıladı. Sabırla yükselttiğimiz fikir ve sanat binamızın ser levhalarından biriydi.

Bu topraklarda doğmak, bu millete bu medeniyete bu ümmete mensup olmak bize Allah'ın bir lütfudur, hediyesidir, bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir.

Fikir ve sanat eserlerinizle örnek duruşunuzla bu emaneti hakkıyla omuzladığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum.

Necip Fazıl'ın şiirleri medeniyetimize düşülmüş birer dipnot hükmündedir.

Bu topraklarda doğmak; bu millete, bu medeniyete, bu ümmete mensup olmak bize Allah'ın bir lütfudur, bir hediyesidir, ikramıdır. Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir.

İşte bu gençliktir modern zamanlarda milli benliğini ve öz değerlerini koruyarak evvela kendisini yükseltecek sonra da milletini yüceltecek ve Kızılelma'ya uzanacaktır.

Bizim kuşağımızı uyandıran üstadın yaktığı bu meşale bugün de yarında yolumuzu aydınlatmaya, bize yol göstermeye devam edecektir

Necip Fazıl, şiirden tiyatroya edebiyatın her sahasına mührünü vurduğu gibi siyasi, tarihi konulara dair yazdığı kütüphane dolusu eserleriyle de yaşadığı dönemin gündemini belirlemiş bir isimdir

Üstadın her şeyin künhüne vakıf olma arzusu ile kaleme aldığı eserler içinde Türk tarihinin toplumunu ve siyasetini tetkik ve tahlil eden çalışmalar da yer almaktadır

2014'den bu yana düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'ni, milli ve manevi değerlerimizin idamesi ve genç kuşaklara aktarılması noktasında çok değerli görüyorum

Necip Fazıl kalabalıkları peşinden sürükleyen kitapları, makaleleri, PS'leri ve konuşmaları ile aralarında bizim de olduğumuz nice genci etkilemiştir ve değiştirmiştir