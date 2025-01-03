Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nden açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

İnsanlık olarak mağaralarda çizilen ilk resimlerden bugünkü dijital sanatlara kadar sanatsal üretimin yapıldığı her alanda sanatın derinliğini keşfetmeye devam ediyoruz

Sanatçıdan bağımsız bir sanattan söz edemeyiz. Ortada bir eser varsa mutlaka o eserin bir sahibi vardır. Unutmamalıyız ki kainatta hiçbir şey kendiliğinden oluşmamıştır

Nuh Albayrak: Türkiye Ayasofya'yı açamasaydı Emevî Camii, özgürlüğüne asla kavuşamazdı

'Güneşten başını göklere yükselt' #CANLI Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor