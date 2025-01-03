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Politika

11'inci Necip Fazıl Ödülleri... Bakan Ersoy: Sanatın derinliğini keşfetmeye devam ediyoruz

Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nden açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İnsanlık olarak mağaralarda çizilen ilk resimlerden bugünkü dijital sanatlara kadar sanatsal üretimin yapıldığı her alanda sanatın derinliğini keşfetmeye devam ediyoruz' dedi.

3 Ocak 2025 Cuma 19:50 - Güncelleme:
11'inci Necip Fazıl Ödülleri... Bakan Ersoy: Sanatın derinliğini keşfetmeye devam ediyoruz
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nden açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

İnsanlık olarak mağaralarda çizilen ilk resimlerden bugünkü dijital sanatlara kadar sanatsal üretimin yapıldığı her alanda sanatın derinliğini keşfetmeye devam ediyoruz

Sanatçıdan bağımsız bir sanattan söz edemeyiz. Ortada bir eser varsa mutlaka o eserin bir sahibi vardır. Unutmamalıyız ki kainatta hiçbir şey kendiliğinden oluşmamıştır

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