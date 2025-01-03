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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde, hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur için taziye dileklerini iletti. Erdoğan konuşmasında, 'Merhum Tayfur'u ülkesine, milletine, devletine sevdalı vatanperver halk sanatçısı olarak her zaman özlemle yad edeceğiz' dedi.

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 21:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesine taziye dileklerini iletti.

Necip Fazıl Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"ÖZLEMLE YAD EDECEĞİZ"

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesine başsağlığı dileklerini gönderdi.

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