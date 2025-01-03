Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesine taziye dileklerini iletti.
Necip Fazıl Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan(@RTErdogan): Merhum Ferdi Tayfur'u her biri gönlümüze dokunan muhteşem şarkılarının yanı sıra ülkesine, milletine ve devletine sevdalı vatanperver bir halk sanatçısı olarak da her zaman özlemle yad edeceğiz#NecipFazılÖdülleri... pic.twitter.com/bX3rIiMPFL— Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 3, 2025
"ÖZLEMLE YAD EDECEĞİZ"
Erdoğan, törende yaptığı konuşmada sanatçı Ferdi Tayfur'un ailesine başsağlığı dileklerini gönderdi.