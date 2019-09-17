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Nuh’un Gemisi heyelan tehdidi altında

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesine bağlı Telçeken köyü arazisindeki Nuh’un Gemisi’ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, şiddetli heyelan ve toprak kayması tehdidi altında.

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Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar’ın 1959 yılında Ağrı Dağı’nda bulunan kalıntıların Nuh’un Gemisi’ne ait olduğu yönündeki iddialarından yola çıkılarak belgeseli de çekilen kalıntının bulunduğu bölgede, heyelan ve toprak kayması nedeniyle bozulmalar başladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, heyelan tehdidi altında olan yapıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir an evvel koruma çalışmaları yapması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili başta Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinde çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Kaya, “Uluslararası çapta önemli olan sahaya Türkiye’nin de ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Doğal sit alanı olarak ilan edilen bu alanın koruma altına alınması ve korunması için çeşitli çalışmaların yapılması çok önemlidir” diye konuştu.

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