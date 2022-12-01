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Kültür Sanat

Nurcan Bayramin'in 'Derin' romanı mücadelenin öyküsünü anlatacak

Yazar Nurcan Bayramin, Derin adlı romanında hayatın merkezinden okurlarına sesleniyor. Derin'de mücadelenin öyküsünü okuyacaksınız.

1 Aralık 2022 Perşembe 16:10 - Güncelleme:
Nurcan Bayramin'in 'Derin' romanı mücadelenin öyküsünü anlatacak
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Yazar Nurcan Bayramin, Derin adlı romanında kitapseverlere yepyeni bir okuma imkanı sunuyor.

Dünyaya gözlerimizi açtığımız yer bizim nasıl bir hayat süreceğimizin en doğru göstergesidir diyor Nurcan Bayramin.

Hayatına soktuğun kişileri seçmek senin elinde gibi dursa da karşılaştığımız her insan, aslında yaşamamız gereken olayın neticesidir. Hayatımıza kimse boşuna girmez ve her gelen bir şey öğretir...

Ya sizi yüceltir ya sizden çok şey alır gider... Fakat mutlaka bir sonuç alırsınız. Yaşadığımız hayat çok uzun görünse de geceyle gündüz arasındaki zaman mesafesindedir. "Göz açıp kapayıncaya kadar" deriz ya; tam da öyle bir his...

PES ETMEMEYİ ÖĞRETEN ROMAN

Ne yaşarsanız yaşayın ne yaparsanız yapın asla pes etmeyin. Deniz gibi düşünebilirsiniz hayatı; ayaklarınızı sert bir şekilde dibe vurmadan yüzeye çıkamazsınız.

UMUDUN VE HAYALLERİN PEŞİNDE KOŞMAK

Eğer her düştüğünüzde yeniden ayağa kalkar, tekrar tekrar denemekten vazgeçmezseniz sonunda kazanan kuşkusuz siz olursunuz.

Umutlarınızı, hayallerinizi büyütmekten vazgeçmeyin. Hayat sizin derininizde diye bitiriyor Nurcan Bayramin romanını.

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