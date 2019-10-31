Ödül aldıkları festivale gidemediler

Yönetmenliğini Mehmet Bahadır Er ve eşi Maryna Er Gorbach’ın yaptığı “Omar ve Biz” Antalya Film Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluştu. İki göçmenle komşu olmak zorunda kalan emekli bir komutanın hikayesini anlatan “Omar ve Biz” filmine davetliler yoğun ilgi gösterdi.

İYİLİKTE ACELE EDELİM

“Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” kategorisinde yarışan filmin gösteriminin ardından, yönetmenler Mehmet Bahadır Er ile eşi Maryna Er Gorbach ve oyuncular Timur Ölkebaş, Uygar Tamer, Cem Bender, Ushan Çakır ve Taj Sher Yakub, festival çadırında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filme ilişkin değerlendirmeler yapan Bahadır Er, “İyilik yapacağımız zaman çok acele etmemiz, bütün egolarımızı bir tarafa koymamız gerekiyor. Birbirimizi sevmek ve iyilik yapmak için fırsatlar yaratmamız gerekiyor” diye konuştu. Diğer yönetmen Maryna Gorbach Er ise filmin sanatsal kalitesinin yanı sıra aktüel konusuna, manevi ve insani yönlerine de dikkat ettiklerini söyledi.

Kimse sesimizi duymuyor

Suriyeli oyuncu Taj Sher Yakub, “Yurt dışındaki gösterilere gitmek istiyorum ama gidemiyorum, vize vermiyorlar. Oynadığım filmin ödül törenlerine bile gidemiyorum, dünyanın sesimizi duyması gerekiyor” dedi. Film, Varşova’da düzenlenen festivalde “Ekümenik Jüri En İyi Film Ödülü” kazanmıştı.