Ölümünden 500 yıl sonra bulundu: Müzede sergilenecek

Da Vinci bisiklet, uçak, helikopter, paraşüt gibi buluşları 500 yıl önce keşfeden çok yönlü bir sanatçıydı.

Londra'da Royal Collection Trust kuruluşundan Martin Clayton The Queen's Gallery'de araştırma yaparken skecin da Vinci'nin isimsiz asistanlarından biri tarafından yapıldığını tespit etti.

"Çizimlerle Hayat" başlıklı sergi Londra'da Queen Galerisi'nde diğer çizimlerle birlikte sergilenecek.

Sanatçının mimarlık, anatomi, mühendislik, haritacılık, jeoloji ve botanik gibi farklı dallardaki kreasyonları da yer alacak.

2019 yılında dünyanın farklı yerlerindeki müze ve galeriler da Vinci'nin 500. ölüm yıldönümünü sergilerle anıyor.

(BBC Türkçe)