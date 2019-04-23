Opera festivalinden ödülle döndük

Tiran’daki Ortodoks Katedrali Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalin finaline Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük ve çok sayıda davetli katıldı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçılarından Ezgi Karakaya “Marie Kraja” ikincilik ödülüne layık görüldü. Faik Mansuroğlu da Arnavut sanatçı Nina Muho ile üçüncülük ödülünü paylaştı. Türkiye’den Hatice Zeliha Kökçek’in de katıldığı festivalde birincilik ödülünü Güney Koreli Dongo Kim elde etti.