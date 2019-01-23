Oscar adayları açıklandı

Adaylıklara damgasını vuran iki film Roma ve The Favorite oldu. Her iki film de 10’ar adaylık aldı. Bu arada onlarca yıldır çok konuşulan filmlere imza atan yönetmen Spike Lee, kariyerinde bir ilki yaşadı. 61 yaşındaki Lee; ilk kez en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında adaylık aldı. Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Roma Oscar’da da en iyi film, kadın oyuncu ve yardımcı kadın oyuncu, senaryo, sinematografi, ses kurgu ve yapım tasarımı dallarında Oscar adayı oldu.

En iyi film

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

En iyi erkek

Christian Bale, Vice Bradley Cooper, A Star Is Born Willem Dafoe, At Eternity’s Gate Rami Malek, Bohemian Rhapsody Viggo Mortensen, Green Book En iyi kadın Yalitza Aparicio, Roma Glenn Close, The Wife Olivia Colman, The Favourite Lady Gaga, A Star Is Born Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? En iyi yönetmen

Spike Lee, BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice