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Oscar adayları açıklandı

Bu yıl 91’inci kez verilecek olan Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri) adayları açıklandı.

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Adaylıklara damgasını vuran iki film Roma ve The Favorite oldu. Her iki film de 10’ar adaylık aldı. Bu arada onlarca yıldır çok konuşulan filmlere imza atan yönetmen Spike Lee, kariyerinde bir ilki yaşadı. 61 yaşındaki Lee; ilk kez en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında adaylık aldı. Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Roma Oscar’da da en iyi film, kadın oyuncu ve yardımcı kadın oyuncu, senaryo, sinematografi, ses kurgu ve yapım tasarımı dallarında Oscar adayı oldu. 

En iyi film 

Black Panther 

BlacKkKlansman 

Bohemian Rhapsody 

The Favourite 

Green Book 

Roma 

A Star Is Born 

Vice 

En iyi erkek 

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born 

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate 

Rami Malek, Bohemian Rhapsody Viggo Mortensen, Green Book 

En iyi kadın 

Yalitza Aparicio, Roma 

Glenn Close, The Wife 

Olivia Colman, The Favourite 

Lady Gaga, A Star Is Born 

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? 

En iyi yönetmen 

Spike Lee, BlacKkKlansman 

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

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