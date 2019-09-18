''Oscar peşinde koşmam ama alsam fena olmaz''

Ödül sezonuna hem Ad Astra hem de Bir Zamanlar Hollywood’da ile giriş yapan oyuncu, Akademi için yapılacak herhangi bir kampanyada yer almakla ilgilenmediğini söyledi. 55 yaşındaki aktör “Oscar kampanyalarından uzak duracağım. Hiçbir zaman bilemezsin tabii, kazanmak harika bir şey. Ama asıl hedef, filmin bir yer edinmesi, şimdi mi yoksa bir on yıl sonrasında mı konuşuluyor olmasını sağlamak. Oscar’ın peşinde koşmanın bir hikaye anlatmanın saflığına bir kötülük ve köstek olmak olduğunu düşünüyorum” dedi.