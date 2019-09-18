''Oscar peşinde koşmam ama alsam fena olmaz''
Ünlü aktör Brad Pitt, bugüne kadar yalnızca yapımcı kimliğiyle kazanabildiği Oscar ödülüyle ilgili düşüncelerini açıkladı.
Ödül sezonuna hem Ad Astra hem de Bir Zamanlar Hollywood’da ile giriş yapan oyuncu, Akademi için yapılacak herhangi bir kampanyada yer almakla ilgilenmediğini söyledi. 55 yaşındaki aktör “Oscar kampanyalarından uzak duracağım. Hiçbir zaman bilemezsin tabii, kazanmak harika bir şey. Ama asıl hedef, filmin bir yer edinmesi, şimdi mi yoksa bir on yıl sonrasında mı konuşuluyor olmasını sağlamak. Oscar’ın peşinde koşmanın bir hikaye anlatmanın saflığına bir kötülük ve köstek olmak olduğunu düşünüyorum” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.