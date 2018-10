Oscar'da yarışan filmler Boğaziçi Film Festivali'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı, TRT'nin ise kurumsal iş ortağı olduğu Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim'de başlayacak.

Festivalde, Çekya, Güney Afrika, Mısır, Ukrayna, Romanya ve Lübnan'ın "Yabancı Dilde En İyi Film" dalında aday gösterdikleri filmler de izlenime sunulacak.

Yapımcılığını Brad Pitt'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna ise Felix Van Groeningen'in oturduğu "The Broken Circle Breakdown" (2012), "The Misfortunates" (2009), "Belgica" (2016), okuyucularla 2008 yılında buluşan "Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction" adlı kitaptan uyarlanan "Beautiful Boy" ve "Call Me By Your Name" (2017) festivalde seyredilebilecek.

Festivalin yarışma bölümünde, bu yıl onur ödülünün sahiplerinden Sergei Loznitsa'nın Cannes'ten "En İyi Yönetmen Ödülü" ile dönen filmi "Donbass" Ukrayna, Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki'nin ilk gösterimini Cannes'te yaptığı belgeseli "Capharnaüm" Lübnan adına yarışacak.

Festivalde, Mısırlı A.B. Shawky'nin ilk uzun metraj filmi olan ve bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Yomeddine / Karar Anı" ile Romen sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Radu Jude'un son filmi "I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians / Tarihe Barbarlar Olarak Geçsek Ne Olur Sanki !" de kendi ülkelerini temsil edecek.

6. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri önüne çıkacak filmlerden, Olmo Omerzu'nun Karlovy Vary'de En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan büyüme ve yol filmi "Winter Flies / Kış Sinekleri" Çekya’nın, Jahmil X.T. Qubeka’nın Londra ve Toronto film festivallerinde gösterilmiş, Güney Afrika'da halk kahramanlığı statüsüne ulaşan kötü şöhretli bir kanun kaçağının gerçek hikayesini Western türünde bir destanla anlattığı filmi "Sew the Winter to My Skin / Tenime İşleyen Kış" da Güney Afrika'nın aday adayı olacak.