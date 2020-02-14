Osmanlı sultanlarına yazılan 'sevgi ve özlem' dolu mektuplar arşivlerde saklanıyor

AA 14 Şubat 2020 Cuma16:29 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:29

Belgeler arasında, 1839-1861 yılları arasında padişah olan Sultan Abdülmecid'e bir seyahati sırasında eşi Üçüncü Kadın Efendi Düzd-i Dil Hanım'ın (1825-1845) yazdığı mektup da yer alıyor.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinden aldığı bilgiye göre, mektuplarda Osmanlı döneminde yaşanan büyük sevda ve özlemlerin satırlara, edebiyatın tüm yönleriyle ele alınarak aktarıldığı görülüyor.

Düzd-i Dil Hanım, halkın ihtiyaçlarını yerinde görmek ve şikayetlerini dinlemek için sık sık seyahate çıkan Sultan Abdülmecid'e olan hislerini, bir seyahati sırasında yazdığı mektubunda, "Şevketli, heybetli, azametli velinimetimiz efendimiz hazretleri, mübarek ve mesut ayağınızın tozuna olan aşkım gereği gece ve gündüz tek düşüncem ancak ve ancak daima yüce şahsiyetlerinin her türlü rahat ve istirahatleri hususlarının niyazıdır." ifadeleriyle anlatıyor.

Sürekli hayır duası ettiğine de mektubunda yer veren Düzd-i Dil Hanım, "Yüce Allah mübarek ve mesut vücudunuzu hatalardan koruyup Nuh Aleyhisselam gibi ömür ve ikbalinizi uzun buyursun, amin." temennisinde bulunuyor.

Abdülmecid'in Valide Sultan'a yazdığı mektubunda, gideceği yere ulaşmasından duyduğu olan mutluluğunu da dile getiren Düzd-i Dil Hanım, mektubunda şöyle devam ediyor:

"Bundan böyle o tarafta fakir, zengin bütün halk sizin hayırlı ve bereketli teşrifinizle sevinç duyacaklardır. İnşallah yakın zamanda geri dönüşünüzle hepimiz seviniriz efendim. İçimden geçenleri yazmak mümkün değil. Ben acizin kusurunun affını niyaz ederim. Sonsuz emir ve ferman şevketli, heybetli, azametli velinimetim efendimiz hazretlerinindir. Düzd-i kulunuz."

Öte yandan arşivlerde muhafaza edilen mektuplar arasında Hürrem Sultan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın eşi Hatice Sultan'a yazdığı mektuplar da yer alıyor.