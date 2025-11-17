Oyuncu Mert Turak: “Yeşil Deniz biterse üzülürüm”

Akşam TV YouTube kanalında yayınlanan Sormam Lazım'ın konuğu oyuncu Mert Turak oldu. Hem tiyatro sahnesinde hem de TV ekranlarında izlediğimiz Mert Turak, Merve Yılmaz Oruç'un sorularını cevapladı. Son yılların sevilen dizilerinden Bahar'da Harun karakterini canlandıran Mert Turak, 4 buçuk yıllık aranın ardından Eşyanın Tabiatı oyunu ile tiyatroya da döndü.

ASLIHAN MALBORA HARİKA BİR PARTNER

Şehir Tiyatroları'nda 22 yıl çalıştıktan sonra tiyatroya bir süre ara veren Mert Turak, dört buçuk yıllık aranın ardından Eşyanın Tabiatı ile geri döndü. Sahneyi sevilen oyuncu Aslıhan Malbora ile paylaşan Mert Turak, "Eşyanın Tabiatı bir iş görüşmesi olarak başlıyor. Ben patron Yavuz karakteriyim. İşe alınmak üzere Yasemin karakteri geliyor. Sonra 70 dakika içerisinde olaylar hiç ummadığınız bir yere eviriliyor. Ferhat Ergün'ün yazdığı ve yönettiği bir oyun. Ferhat bana metni yolladığında yarım saatte bitirdim. İnsan âşık olduğunda anlar ya ben bu oyuna âşık oldum. 3 ay hazırlık sürecimiz oldu. Aslıhan konusunda çok şanslıyım, harika bir partner..."

BAHAR'IN HARUN'U MERT TURAK'A BENZİYOR

Yayınladığı günlerde reytingleri toplayan Bahar dizisine Harun karakteri ile bu sezon dahil olan ve karakteri ile herkesin dikkatini çeken Mert Turak, Harun karakteri hakkında da konuştu: "İlk defa şive yapmayan, bedensel ya da zihinsel engeli olmayan, meczup olmayan; normal, şehirli birini oynuyorum. Özlemişim böyle rolleri. Tabii çokta normal biri değil ama ben severim anormal, sıra dışı rolleri. Harun karakterinde şöyle bir şey var, benim oyunculuğa bakış açımdaki o tehlikeli disiplin ile onun doktorluğu koyduğu yer birbirine çok benziyor."

NAİM TEZEL'İN YOLCUĞU KARİYERİMDE BAMBAŞKA BİR YERDE

Mucize filmlerinde canlandırdığı Aziz karakteri hakkında da konuşan Mert Turak, o rolün hayatından önemli bir yerde durduğunu dile getirdi. Kızıl Goncalar dizisinde de Naim Tezel karakteri ile çokça konuşulan Mert Turak, Naim'i sevdiğini söyledi: "Toplumda farkındalık yaratması açısından önemli bir işti. Tabii markette teyzenin yüzüme tükürdüğü yeri saymazsak... Naim karakterine acıyordum. Doğduğu ve büyüdüğü dünyadan İstanbul'a gelince çok farklı bir hayat gördü. İstanbul'da nefsi ve içgüdüleri ile arasında kaldı. O yüzden böyle bir adamı oynamak keyifliydi. Onun yolculuğu benim kariyerimde bambaşka bir yerde duruyor."

OYUNCULUK KUTSAL AMA...

Tabii ekranlarından 3. sezonu ile seyirciyle buluşan Yeşil Deniz: Milenyum'un dördüncü sezonu ile ilgili bir gelişme olmadığını söyleyen Mert Turak, "Çok güzel bir iş. Biterse gerçekten çok üzülürüm. " dedi.

Son günlerin tartışılan "Oyunculuk kutsal mı?" sorusuna da cevap veren Mert Turak, "Bence her meslek kutsaldır. Oynayarak dünyayı değiştireceğim, birilerine örnek olacağım dersen kutsaldır... Ama oyunculuk kutsal deyip 200 kilo olursan ya da sete ayık gelmezsen kutsallık nerede kalır, lafta mı kutsal?"

ÇOCUKLARA KENDİLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK ALANI SAĞLAMAK LAZIM

İşkolik olduğundan ve sevdiği işi yaptığından dolayı kendini şanslı hissettiğini de sözlerine ekleyen Mert Turak ailesi ve Türk anne ve babaları hakkında da samimi açıklamalarda bulundu: "Anne ve babamın bana sunduğu konfor alanı sayesinde kendime mesleğimden ibaret bir dünya kurdum. Etrafımda birçok kişi var yanlış meslekte. İnsanın ait olduğu yeri bulması biraz içsel farkındalık gerektiriyor. Bizim Türk anne ve babası da severek öldürüyor. Elinden gelse çocuğunun soluyacağı havayı ondan önce soluyacak. Ne yapıyorsun ya? Biz de düştük, kalktık. Allah korur çocukları... Çocuk yerine karar veren anne, baba bütün meseleyi maddiyatla çözüyor. Koleje yolluyor... Koleje yollamış olabilirsin de çocuk kendini gerçekleştirebilecek mi? Belki ressam olacaktı. Belki şair olacaktı. Çocuklara alan sağlamak lazım."

