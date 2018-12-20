Özbekistan’da 2 türbe restore edilecek  

Kaşkaderya Kültürel Miras Varlıklarını Koruma Dairesi Müdürü Cihangir Halilov, vilayetin Kitap ilçesinde bulunan türbelerin restorasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, Özbekistan’daki kültür varlıklarının, Türkiye ile ortak kültürel değerler niteliğinde olduğu ve toplumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.