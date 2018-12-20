Özbekistan’da 2 türbe restore edilecek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2019’da Özbekistan’ın Kaşkaderya şehrinde bulunan Hoca İlim Kon ve Mevlana Derviş Muhammed Vahşuvari’nin türbelerini restore edecek.
Kaşkaderya Kültürel Miras Varlıklarını Koruma Dairesi Müdürü Cihangir Halilov, vilayetin Kitap ilçesinde bulunan türbelerin restorasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, Özbekistan’daki kültür varlıklarının, Türkiye ile ortak kültürel değerler niteliğinde olduğu ve toplumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.
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