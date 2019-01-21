Özgünaydın’ın ocak ayı konuğu: Yalvaç Ural

Fotoğrafçı Yazar Lütfi Özgünaydın’ın geçtiğimiz yıl İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nde (İFSAK) başladığı Yazarlar Projesi’ni, “Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri” kapsamında Yapı Kredi Yayınları’nın çok sevilen yazarı Yalvaç Ural ile sürdürüyor.

Ural’ın 23 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da yazarlık serüveni ve yaşam öyküsüyle konuk olacağı Yapı Kredi Loca Salonu’nda izleyicilere edebiyat sohbeti ve fotoğraf gösterisi sunulacak.

“Çocuk ve gençlik edebiyatının usta yazarı, üç kuşağın Yalvaç abisi” Ural’ın sevdiği mekânlardan ve yaşamından kesitleri belgeleyen fotoğrafları bir sunum haline getiren Özgünaydın, bu görüntülerin izleyicilerle paylaşılmasının ardından Ural ile yaşamı ve kitapları üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Tüm sanatseverlerin ücretsiz olarak katılabileceği programla ilgili konuşan Lütfi Özgünaydın, “Yalvaç Ural önemli bir yazar. Çocuk edebiyatının bir bilgesi. Kitaplarıyla çocuklarımızı geliştiriyor, çünkü o çocukları ciddiye alıyor; günceli, geçmişi ve yaşamı anlatıyor.” diye konuştu.

Çocuk yazınının üretken kalemi Yalvaç Ural’ın 100’ü aşkın kitabının yanı sıra yurt içinde yurt dışında pek çok ödülü bulunuyor.