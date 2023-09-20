İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0418
  • EURO
    28,9493
  • ALTIN
    1679.31
  • BIST100
    7855.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Pasifik Okyanusu'nda uçak gemisi enkazları görüntülendi

Hawaii açıklarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında batan ABD donanmasına ait USS Yorktown, Japon İmparatorluk Donanması'na ait Akagi ve Kaga uçak gemilerinin enkazı görüntülendi.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Pasifik Okyanusu'nda uçak gemisi enkazları görüntülendi
ABONE OL

Ocean Exploration Trust (Okyanus Araştırmaları Vakfı) sualtı araştırmaları ekibi, ABD'nin en büyük koruma alanlarından Hawaii açıklarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Denizcilik Anıtı'nda inceleme yaptı. Keşif gemisi Nautilus ile yola çıkan ekip, 5 gün süren sualtı araştırması çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı'ndaki Midway Muharebesi sırasında batan ABD donanmasına ait USS Yorktown, Japon İmparatorluk Donanması'na ait Akagi ve Kaga uçak gemilerinin enkazını görüntüledi.

Araştırma çerçevesinde enkazı 25 yıl önce tespit edilen Yorktown uçak gemisi ilk kez ayrıntılı olarak görüntülenmiş oldu. Japonların ele geçirilmesini önlemek için batırdığı Akagi ve Kaga gemileri de detaylı olarak incelendi. 2019'da konumu tespit edilen Akagi, 1942'de batmasının bu yana ilk kez görüntülendi.

Ocean Exploration Trust vakfından bilim adamı Daniel Wagner düzenlendiği basın toplantısında, "Bu araştırma yalnızca tarihi ve bu özel yerlere ilişkin bilgimizi yeniden yazmakla kalmıyor, aynı zamanda disiplinler arası iş birliğinin sınırlarını da zorluyor" dedi.

Okyanusun derinliklerinde 43 saatten fazla sürede enkazların etrafını sistemli bir şekilde dolaşarak birçok detayı ayrıntılı şekilde gün ışığına çıkardıklarını söyleyen Wagner, "Birçok uçaksavar silahı yukarıya dönüktü. Bu da gemilerin son anlarına ilişkin ipuçları veriyor" ifadesini kullandı.

Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

  • USS Yorktown
  • Akagi enkazı
  • Kaga enkazı
  • Hawaii
  • Papahanaumokuakea
  • Japon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.