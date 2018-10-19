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'Piri Reis' gün sayıyor

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını anlatan 'Piri Reis' balesi için provalar aralıksız sürüyor.

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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis" adlı baleyi 20 Ekim Cumartesi günü sanatseverlerle buluşturmak için provalara devam ediyor.

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis"in müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Eser, Piri Reis'in hayatını görsel şölenle sahneye koyuyor.

İki perdeden oluşan "Piri Reis" balesi hazırlıklarını ve provalarını sürdürüyor. Eser, 20 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

Çizdiği haritalar ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu. 15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, ABD'yi de gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

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